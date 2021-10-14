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Собянин: мы проиндексируем все соцвыплаты

21:28
  • четверг
  • 14 октября 2021

С 2010 года их объем увеличился в 2,7 раза

В ходе эфира программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" в четверг мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о столичных социальных выплатах.
Собянин назвал темы, которые волнуют москвичей

"С 2010 года объем соцвыплат увеличился в 2,7 раза. Даже с учетом инфляции. И в этом году мы тоже проиндексируем все соцвыплаты. Минимальная пенсия в Москве будет увеличена до 21 с лишним тысячи рублей. Это раза в полтора больше, чем федеральный стандарт", - сказал градоначальник.

Мэр при этом заметил, что в Москве практически по всем пособиям есть свои доплаты, свой дополнительный уровень социальной защиты.

"Мы поддержим этот высокий стандарт. Заложили это в бюджете, несмотря на все сложности", - уточнил глава города.

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