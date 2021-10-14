Набиуллина раскрыла, как хранит сбережения

Регулятор продолжает принимать меры по борьбе с инфляцией

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала в интервью YouTube-каналу "Фанимани", что хранит свои сбережения в рублях.

"Внутреннее убеждение: это было бы неэтичным и вообще неправильным для председателя Центрального банка хранить деньги в иной валюте. Я храню в рублях", - объяснила глава ЦБ.

Она при этом добавила, что, положив сбережения на рублевый депозит или на валютный депозит в начале 2015 года, "в рублях бы вы выиграли".

Как уточнила председатель Банка России, регулятор работает над тем, чтобы рублевые сбережения были все более привлекательными. Делается это путем снижения инфляции. "И мы видим, что они становятся более привлекательными, и люди больше хранят в рублях", - резюмировала Набиуллина.

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