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Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию

22:10
  • четверг
  • 14 октября 2021

Первый розыгрыш состоится в среду, 27 октября

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию от COVID-19.

"Со следующей недели мы начинаем разыгрывать десять квартир в течение пяти недель среди всех, кто сделает прививку", - сказал Собянин в ходе программы "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр".

По его словам, это может стать дополнительным стимулом для вакцинации. "Но главный стимул - это собственное здоровье", - подчеркнул мэр столицы.

Принять участие в розыгрыше однокомнатных квартир в столице могут граждане России старше 18 лет, обладающие московским полисом ОМС и получившие первый компонент вакцины от COVID-19 или прошедшие ревакцинацию.

Первый розыгрыш состоится в среду, 27 октября, в прямом эфире телеканала "Москва 24".

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