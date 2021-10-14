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США продолжают настаивать на предсказуемых отношениях с Россией

22:45
  • четверг
  • 14 октября 2021

Вашингтон выдвинул Москве ряд требований

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, как прошла встреча в Вашингтоне между первым заместителем госсекретаря Уэнди Шерман и вице-премьером России Алексеем Оверчуком.
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По словам Прайса, задачу встречи Вашингтон видел в том, чтобы подтвердить "приверженность США стабильным и предсказуемым двусторонним отношениям" с Россией, передает ТАСС

Шерман при этом призвала "Россию делать больше, чтобы гарантировать европейскую энергетическую безопасность". Также с Оверчуком встретился американский спецпосланник по вопросам климата Джон Керри. Он просил Москву принимать в борьбе с глобальным потеплением "более мощные действия".

Кроме того, Штаты ждут от России, что она обеспечит справедливое отношение к американским компаниям на своем рынке.

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