Русские ватники - в помощь: "зеленая" повестка перестала согревать Европу

На континенте наступил энергокризис

Когда батареи остывают, а на улице осенний холод, вся надежда на теплые вещи. Дефицит газа. Дефицит рабочих рук – бензин некому подвозить на заправки, позакрывали угольные электростанции, а зима на носу. Британия готовится замерзать. Может быть, русский газ придет на помощь. Или русские ватники согреют жителей Альбиона. Которые дерутся на заправках за каждый литр бензина и думают, сколько придется платить зимой за отопление.

Не русский газ, так хоть русские ватники готовы купить британцы. Такая новость появилась на интернет-сайтах. Ватники сейчас, возможно, будут дешевле. Когда цена на голубое топливо подошла к 2000 долларов за тысячу кубов, в Европе многие начали махать руками в сторону России – глядите, что натворили! Но газ почему-то заранее не закупали. Коварная Россия вполне логично ответила – да вы купите, а мы вам все поставим. Куда там! В Европе сейчас "зеленая" повестка!

Которая заставила некоторых великих теоретиков похоронить уголь, нефть и газ, как источники энергии, безусловно вредные для человечества. Бороться с загрязнением окружающей среды в некоторых европейских странах начали с того, что позакрывали угольные электростанции, атомные решили больше не строить.

Нет, никто не спорит, что любая борьба против загрязнения окружающей среды благо для человечества. И ветряки смотрятся здорово, и солнечные батареи. Только батареи в домах у тех же англичан теплее от этого не становятся. Всего за несколько месяцев в Британии электричество подорожало в три раза. В Германии на 30 процентов. Зеленая энергия душу, конечно греет, дома – нет. Этой осенью в Северной Европе не слишком ветрено и лопасти турбин застыли среди экологически чистого пейзажа.

Небо заволокло облаками, солнечные электростанции резко снизили выдачу электричества. А заместить пока можно только традиционным топливом – мазут, газ, уголь. Так уж вышло, что зеленой энергетикой больше занимаются политики, избиратели охотно поддерживают экологическую повестку. Но когда дело доходит до специалистов, те за голову хватаются – не решив технических вопросов, не подсчитав все на бумаге, ветряками решили засеять чуть ли не всю Европу.

Люди дотошные подсчитали – чтобы произвести один стандартный ветряк весом 250 тонн нужны стекловолокно, сталь, бетон для основания. Чтобы все это произвести, потребуется израсходовать примерно 150 тонн угля. Если следовать планам – строить в Европе 350 тысяч ветрогенераторов ежегодно, для производства их компонентов потребует сжечь 50 миллионов тонн угля. Почти половина того, что добывается в Европе ежегодно. В Германии под ветряные электростанции предлагают отдать 2 процента территории страны. Но не все в восторге от подобных планов. Ветряки - это угроза для популяции птиц, это страшный шум, да и землю, отведенную под гигантские пропеллеры, считают многие, можно использовать куда эффективнее.

Кстати, нашу страну, богатую нефтью и газом, часто попрекают отставанием от европейских экологических инициатив. Но, минуточку, в России гидроэлектростанции дают почти 20 процентов всей электроэнергии, зеленее некуда.

Что касается ватников для Соединенного королевства, это весьма ироничная публикация, которую запустил пародийный сайт "Панорама". Хотя Агентство по окружающей среде Великобритании предупредило граждан – нужно готовиться к резким изменениям климата.

Для начала неплохо было бы отопительный сезон без потерь пройти. И не кивать на нас, мол, газа пожалели. А то с зеленой повесткой иногда случается, что в действительности все не так, как на самом деле.

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