Вакцина одобрена в 70 странах

Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V", сообщил РИА Новости его директор Александр Гинцбург. До этого вакцина была одобрена в России с условием последующего проведения клинических исследований. Такая практика принята во многих странах мира.

В испытании участвовали более 30 тысяч добровольцев. Часть из них получила препарат, часть - плацебо. По результатам пострегистрационного исследования "Спутник V" показал эффективность более 90 процентов, при этом он дает полную защиту от тяжелых и летальных случаев.

Российская вакцина одобрена в 70 государствах с общим населением 4 миллиарда человек. По числу разрешений на использование госрегуляторами наш препарат занимает второе место в мире. Последние данные свидетельствуют о том, что эффективность "Спутника V" даже выше, чем ранее сообщал авторитетный медицинский журнал "Ланцет" и составляет 97,6 процента.

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