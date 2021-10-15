ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Китай усмотрел в словах Путина о газе последнее предупреждение Европе

08:23
  • пятница
  • 15 октября 2021

Эксперты изучили речь президента России на форуме по энергетике

Запад непременно проиграет в "газовом противостоянии" с Россией. Европа получила последнее предупреждение от Путина, считают читатели китайского издания "Гуаньча". К таким выводам они пришли, изучив выступление президента России на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
Путин назвал санкции способом подрыва власти

Европа сама виновата в небывалом росте цен на газ, но обвиняет в этом других. Власти стран Запада любят находить виновных в собственной некомпетентности в управлении государством. Однако российский лидер в своей речи расставил все точки над "i",  в этом газовом противостоянии с Россией Запад непременно проиграет – таков общий смысл комментариев китайских читателей.

"Смысл слов Путина Великого был таков: "Это последнее предупреждение!" - написал один из комментаторов.

Владимир Путин в рамках "Российской энергетической недели" почти 3 часа отвечал на вопросы зарубежных гостей форума, среди которых были и топ-менеджеры иностранных компаний. Президент России подчеркнул, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот", и призвал "не перекладывать с больной головы на здоровую", напоминает kp.ru. Путин подчеркнул: Россия готова продавать столько газа, сколько попросят покупатели из Евросоюза. И в качестве оружия Москва никогда не использовала энергоресурсы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.