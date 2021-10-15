Китай усмотрел в словах Путина о газе последнее предупреждение Европе

Эксперты изучили речь президента России на форуме по энергетике

Запад непременно проиграет в "газовом противостоянии" с Россией. Европа получила последнее предупреждение от Путина, считают читатели китайского издания "Гуаньча". К таким выводам они пришли, изучив выступление президента России на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Европа сама виновата в небывалом росте цен на газ, но обвиняет в этом других. Власти стран Запада любят находить виновных в собственной некомпетентности в управлении государством. Однако российский лидер в своей речи расставил все точки над "i", в этом газовом противостоянии с Россией Запад непременно проиграет – таков общий смысл комментариев китайских читателей.

"Смысл слов Путина Великого был таков: "Это последнее предупреждение!" - написал один из комментаторов.

Владимир Путин в рамках "Российской энергетической недели" почти 3 часа отвечал на вопросы зарубежных гостей форума, среди которых были и топ-менеджеры иностранных компаний. Президент России подчеркнул, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот", и призвал "не перекладывать с больной головы на здоровую", напоминает kp.ru. Путин подчеркнул: Россия готова продавать столько газа, сколько попросят покупатели из Евросоюза. И в качестве оружия Москва никогда не использовала энергоресурсы.

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