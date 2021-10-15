В гражданский оборот выпустили более 62 млн комплектов "Спутника V"

Центр Гамалеи подал документы для постоянной регистрации вакцины

В гражданский оборот вышло более 62 млн комплектов вакцины "Спутник V". Об этом в пятницу, 15 октября, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Как уточнил Гинцбург, пострегистрационные исследования препарата уже закончились, центр Гамалеи подал документы для постоянной регистрации вакцины, сообщает РИА Новости.

К настоящему времени "Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, что составляет более половины населения Земли. Это второе место в мире по количеству одобрений государственными регуляторами.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что борьба со штаммом коронавируса "дельта" выявила необходимость "Спутника" для регулярного бустирования иммунитета.

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