Система FacePay заработала на всех станциях метро Москвы

Действуют все привычные тарифы

Система распознавания лиц для оплаты проезда FacePay заработала 15 октября на всех станциях метро Москвы. Оплатить с помощью биометрии с этого дня можно на 240 станциях 14 линий столичной подземки.

В столичном департаменте транспорта подчеркивают высокую надежность технологии. Специалисты заверяют, что персональные данные надежно хранятся и никому не передаются. Кроме того, теперь невозможно пройти через турникет по чужой фотографии.

Турникеты, где действует FacePay, отмечены круглыми черными стикерами на полу. При новом способе оплаты действуют все привычные тарифы, возможна бесплатная пересадка на МЦК и МЦД.

Воспользоваться новой технологией можно, зарегистрировавшись в приложении "Метро Москвы" и привязав к нему транспортную карту "Тройка" и банковскую карту. Кроме того, нужна фотография владельца, которая переводится в зашифрованный биометрический ключ, пишут "Известия". Власти ранее заявляли, что такая система оплаты проезда будет применяться во всех видах общественного транспорта уже к 2024 году.

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