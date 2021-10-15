ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Раде заявили о неизбежности капитуляции Украины перед Россией

09:01
  • пятница
  • 15 октября 2021

Депутат Олег Волошин напомнил о тяжелой ситуации с энергоносителями

Украину ждет неминуемая капитуляция перед Россией. С таким заявлением выступил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.
Москва ответила на угрозы Киева добраться до Поклонской даже в Африке

По мнению украинского парламентария, отказ Киева от конструктивного подхода в переговорах с Москвой может обречь Украину на холодную зиму. Волошин напомнил о тяжелой ситуации с энергоносителями в стране, из-за которой возможны проблемы с отоплением у населения.

Депутат считает, что в таких условиях "переговоры по Донбассу — это уже второй вопрос", поскольку если Украина будет "артачиться", о льготных поставках энергоносителей говорить не приходится.

С учетом того, что "экономически и энергетически капитуляция неизбежна", Волошин призвал власти своей страны наладить диалог с Россией. В противном случае, заявил член Рады, налаживать отношения с соседом придется преемникам украинских властей, которые придут к руководству страной после народных волнений, заявил депутат в эфире телеканала "Первый независимый".

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что развертывание военно-тренировочной миссии Евросоюза на Украине противоречит минским соглашениям. Она выразила убежденность в том, что данный шаг будет способствовать эскалации конфликта в Донбассе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Верховная Рада
Верховная Рада
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.