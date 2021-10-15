Депутат Олег Волошин напомнил о тяжелой ситуации с энергоносителями

Украину ждет неминуемая капитуляция перед Россией. С таким заявлением выступил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.

По мнению украинского парламентария, отказ Киева от конструктивного подхода в переговорах с Москвой может обречь Украину на холодную зиму. Волошин напомнил о тяжелой ситуации с энергоносителями в стране, из-за которой возможны проблемы с отоплением у населения.

Депутат считает, что в таких условиях "переговоры по Донбассу — это уже второй вопрос", поскольку если Украина будет "артачиться", о льготных поставках энергоносителей говорить не приходится.

С учетом того, что "экономически и энергетически капитуляция неизбежна", Волошин призвал власти своей страны наладить диалог с Россией. В противном случае, заявил член Рады, налаживать отношения с соседом придется преемникам украинских властей, которые придут к руководству страной после народных волнений, заявил депутат в эфире телеканала "Первый независимый".

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что развертывание военно-тренировочной миссии Евросоюза на Украине противоречит минским соглашениям. Она выразила убежденность в том, что данный шаг будет способствовать эскалации конфликта в Донбассе.

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