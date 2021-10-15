Назван худший вариант развития пандемии коронавируса

Подобное уже происходило в истории человечества

Худшее последствие пандемии коронавируса с точки зрения эволюции – селекция людей. Наиболее чувствительные к воздействию COVID-19 генотипы станут меньше размножаться, пояснила доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова.

Вирусолог привела следующий пример: непривитая женщина, дважды в год болеющая COVID-19, родит меньше детей, чем женщина с естественной устойчивостью к коронавирусу – которая к тому же дополнительно вакцинировалась. Это в итоге приведет к тому, что популяция людей станет более устойчивой к COVID-19.

По словам Барановой, подобное уже встречалось в прошлом. В частности, у большинства европейцев отсутствуют гены, производящие один из интерферонов - а у большинства африканцев они в наличии. Существует гипотеза, что некий древний коронавирус в свое время выкосил многих наших предков. При этом у обладателей гиперактивных интерферонов развивался цитокиновый шторм, они погибали. Те же, у кого этих генов не было, выздоравливали и за несколько поколений их число в популяции возросло.

Баранова заключила, что даже без вакцин и медикаментов генетическая структура человечества изменится за два-три поколения, после чего коронавирус не сможет так сильно воздействовать на жизнь людей. Так что наихудший вариант развития пандемии вовсе не такой ужасный, заявила врач в интервью изданию "Лента.ру".

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