ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Назван худший вариант развития пандемии коронавируса

09:19
  • пятница
  • 15 октября 2021

Подобное уже происходило в истории человечества

Худшее последствие пандемии коронавируса с точки зрения эволюции – селекция людей. Наиболее чувствительные к воздействию COVID-19 генотипы станут меньше размножаться, пояснила доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова.
Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом

Вирусолог привела следующий пример: непривитая женщина, дважды в год болеющая COVID-19, родит меньше детей, чем женщина с естественной устойчивостью к коронавирусу – которая к тому же дополнительно вакцинировалась. Это в итоге приведет к тому, что популяция людей станет более устойчивой к COVID-19.

По словам Барановой, подобное уже встречалось в прошлом. В частности, у большинства европейцев отсутствуют гены, производящие один из интерферонов - а у большинства африканцев они в наличии. Существует гипотеза, что некий древний коронавирус в свое время выкосил многих наших предков. При этом у обладателей гиперактивных интерферонов развивался цитокиновый шторм, они погибали. Те же, у кого этих генов не было, выздоравливали и за несколько поколений их число в популяции возросло.

Баранова заключила, что даже без вакцин и медикаментов генетическая структура человечества изменится за два-три поколения, после чего коронавирус не сможет так сильно воздействовать на жизнь людей. Так что наихудший вариант развития пандемии вовсе не такой ужасный, заявила врач в интервью изданию "Лента.ру".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.