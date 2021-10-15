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Власти Якутии ввели систему QR-кодов

09:21
  • пятница
  • 15 октября 2021

Данная мера вызвана эпидемиологической ситуацией с коронавирусной инфекцией

Власти Якутии санкционировали введение системы QR-кодов при посещении заведений общественного питания, театров, кинотеатров, бассейнов, спортивных центров. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказали в региональном оперштабе.
Общепит Липецкой области перейдет на систему QR-кодов

С 20 октября допуск совершеннолетних граждан осуществляется при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией, подтверждаемых QR-кодом, и документа, удостоверяющего личность.

Это коснется посещения театров, концертных организаций, музеев, библиотек, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, домов культуры, культурно-досуговых организаций, творческих студий.

С 25 октября данная мера будет распространена на остальные учреждения, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Якутии.

14 октября стало известно, что систему QR-кодов для посещения общественных заведений вводят в Пензенской области и в Кабардино-Балкарии.

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