QR-коды и выездная вакцинация: как борются с COVID-19 в регионах

Ситуация непростая

В регионах вынуждены вводить дополнительные ограничения. А в Москве разыграют квартиры среди привитых горожан.

Это эксперимент. Уфимский журналист обходит торговые центры с фотографией QR-кода, совершенно не имеющего отношения к вакцинации. В первом комплексе обман не удался – охранники заставляют загрузить страницу на сайте "Госуслуги" и таким образом подтвердить факт иммунизации. Но в других ТРЦ пропуск даже не сканируют.

Присоединяется к проверке через электронную систему и Якутия. С 20 октября сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании будет необходим при входе в театры и музеи. С 1 ноября такой пропуск понадобится для ресторанов и кафе.

Спорткомплексы и предприятия общепита ровно через месяц будут пускать посетителей по QR-кодам в Приморье. В Красноярском крае, где уровень заболеваемости за последние две недели вырос на треть, власти ставят задачу к 15 декабря привить 80 процентов населения. Пока этот показатель вдвое ниже. Но многие организации просто не будут допускать сотрудников на рабочее место без прививки. Уже сейчас обязательная вакцинация введена для продавцов, учителей, госслужащих.

В разных регионах продолжают организовывать выездную вакцинацию. То есть, чтобы получить защиту от коварной инфекции, не нужно специально идти в поликлинику или торговый центр. На одном из сельхозпредприятий под Рязанью открыли процедурный кабинет.

В Москве среди вакцинированных жителей будут разыграны 10 квартир. Об этом в эфире телеканала "ТВ Центр" заявил Сергей Собянин. Розыгрыш продлится пять недель и стартует уже на следующей. Но главным стимулом привиться для горожан остается собственное здоровье, подчеркнул мэр столицы.

"Пожалуйста, придите, сделайте прививку вакциной от ковида. Кстати, у нас главная проблема даже не среди людей среднего поколения, а среди пожилых людей. У нас только треть пожилых людей привилась. Что это означает. Они по-прежнему находятся в огромной зоне риска. Приняли буквально в этот вторник решение о том, что по желанию человеку будут выплачивать 10 тысяч (пожилым людям). Может быть, это будет стимулом", - заявил Собянин.

Красноречивее всего о пользе вакцинации говорит статистика. В Теникинском районе на Колыме проживают 3300 человек. Из них привились больше двух с половиной тысяч жителей – почти все взрослое население. Достигнут тот самый желаемый коллективный иммунитет. Врачи подтверждают, за последние две недели диагноз "ковид" не выявлен ни у одного человека.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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