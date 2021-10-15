ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дым от горящих торфяников добрался до Челябинска и Тюмени

11:39
  • пятница
  • 15 октября 2021

Сложная ситуация в Екатеринбурге

В Екатеринбурге усиливают группировку МЧС для тушения тлеющего торфяника. В городе по-прежнему стоит невыносимый запах гари, а улицы затянуты дымовой завесой. Из-за нулевой видимости на дорогах участились аварии. Смог уже добрался до Челябинска и Тюмени.
Дым от горящих торфяников парализовал жизнь в Екатеринбурге

Тушение тлеющих торфяников в Екатеринбурге не прекращается ни на минуту. Даже ночью под светом прожекторов пожарные продолжают проливать поля. Но бороться с таким возгоранием очень сложно. Все происходит на глубине от пяти до девяти метров. По этой причине на поверхности практически нет огня. Но много дыма. Поэтому сотрудники МЧС с помощью ручного бура проделывают скважины до очага и подают воду.

В самом городе дым и туман. Видимость в некоторых районах и на дорогах нулевая. Наблюдаются перебои в работе аэропорта. Учащихся некоторых школ снова отправили на удалёнку. Передвигаться наощупь приходится даже пешеходам. Автомобилистам и вовсе лучше отказаться от поездок на личном транспорте. Смог уже стал причиной нескольких аварий. На загородной трассе случилось массовое ДТП с участием гружёного тягача. Пострадали три человека.

Дым уже достиг Челябинска и Тюмени. Причина появления столь плотного смога - безветренная погода, которая уже несколько дней стоит в регионе. Перекрыта федеральная трасса на Курган. Если остановить распространение торфяного пожара в ближайшее время не удастся, к работе подключится отделение Авиалесоохраны. На тюменской базе уже подготовлена техника и личный состав.

В МЧС заявили, что показатели предельно допустимой концентрации вредных веществ пришли в норму. Но рассеяться дыму поможет только ветер и дождь, а изменение погоды ожидается лишь в начале следующей недели.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Смог над Екатеринбургом
Смог над Екатеринбургом
Тушение торфяников
Тушение торфяников
Смог
Смог
Тушение торфяников
Тушение торфяников
Смог
Смог
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.