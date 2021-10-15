Дым от горящих торфяников добрался до Челябинска и Тюмени

Сложная ситуация в Екатеринбурге

В Екатеринбурге усиливают группировку МЧС для тушения тлеющего торфяника. В городе по-прежнему стоит невыносимый запах гари, а улицы затянуты дымовой завесой. Из-за нулевой видимости на дорогах участились аварии. Смог уже добрался до Челябинска и Тюмени.

Тушение тлеющих торфяников в Екатеринбурге не прекращается ни на минуту. Даже ночью под светом прожекторов пожарные продолжают проливать поля. Но бороться с таким возгоранием очень сложно. Все происходит на глубине от пяти до девяти метров. По этой причине на поверхности практически нет огня. Но много дыма. Поэтому сотрудники МЧС с помощью ручного бура проделывают скважины до очага и подают воду.

В самом городе дым и туман. Видимость в некоторых районах и на дорогах нулевая. Наблюдаются перебои в работе аэропорта. Учащихся некоторых школ снова отправили на удалёнку. Передвигаться наощупь приходится даже пешеходам. Автомобилистам и вовсе лучше отказаться от поездок на личном транспорте. Смог уже стал причиной нескольких аварий. На загородной трассе случилось массовое ДТП с участием гружёного тягача. Пострадали три человека.

Дым уже достиг Челябинска и Тюмени. Причина появления столь плотного смога - безветренная погода, которая уже несколько дней стоит в регионе. Перекрыта федеральная трасса на Курган. Если остановить распространение торфяного пожара в ближайшее время не удастся, к работе подключится отделение Авиалесоохраны. На тюменской базе уже подготовлена техника и личный состав.

В МЧС заявили, что показатели предельно допустимой концентрации вредных веществ пришли в норму. Но рассеяться дыму поможет только ветер и дождь, а изменение погоды ожидается лишь в начале следующей недели.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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