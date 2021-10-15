В Британии ожидают повышения цен на самые необходимые продукты

В королевстве призывают уже сейчас готовиться к Рождеству

Великобритания - на пороге серьёзного экономического кризиса. Две крупные энергетические компании объявили о банкротстве, десятки других - всего в шаге от этого. Перебои с поставками топлива и рост стоимости газа повлекли за собой проблемы и в других сферах.

Дотянуть до заправки. Британская цирковая группа даже из энергетического кризиса сумела сделать мощный перфоманс. Но всем остальным не до фокусов. Перебои с топливом, резкий скачок цен на газ. Который по Британии ударил особенно больно. Накануне национальный регулятор сообщил о банкротстве еще двух энергетических компаний. С января этого года в стране закрылись уже 12. Еще 40 компаний, как пишет Financial Times, могут прийти к такому решению в ближайшее время.

На грани банкротства и многие фермеры: рост цен на энергоносители, плюс последствия "Брекзита". После которого Британию были вынуждены покинуть тысячи иностранных рабочих. В том числе, мясников. Животноводческие хозяйства вполне серьезно предупреждают: совсем скоро на полках супермаркетов может не оказаться свинины.

"Мы собираемся позволить мясникам и мясопереработчикам трудоустроиться на временной основе по схеме сезонных рабочих на срок до шести месяцев. И это поможет нам справиться с кризисом и избежать дефицита мясных продуктов", - рассказал министр окружающей среды Джордж Юстис.

Но мера временная. А что делать фермерам по истечение срока этих контрактов? Рост цен на продукты в таких условиях неизбежен. Перебои и в логистике. Из-за "Брекзита" в королевстве не хватает водителей грузовиков. Один из крупнейших морских портов Британии вынужден был отказать в разгрузке ряду судов. Развозить контейнеры тоже некому.

"У нас наблюдаются огромные задержки с доставкой. Это связано с нехваткой водителей, "Брекзитом" и рядом других вещей, которые создали этот идеальный шторм", - говорит генеральный менеджер транспортной компании Адам Сирл.

И утихнет ли он до Рождества - большой вопрос. Правительство уже сейчас просит британцев не беспокоиться, но по возможности покупать подарки и все необходимое к праздничному столу заранее. Впрочем, тактика сомнительная. Ведь как только звучит фраза "без паники", говорят эксперты, все сразу начинают паниковать.

Стать более ответственным, пишут британские СМИ, не помешало бы и премьер-министру. Пока в стране кризис, Борис Джонсон ушел в недельный отпуск. Наслаждается тёплой погодой в Испании и рисует закаты на Средиземном море.

Официальному представителю премьера пришлось срочно оправдываться. Отдых главы правительства важен для всей страны. Вот только, отмечают СМИ, момент откровенно неподходящий. Ведь большинство британцев сегодня не то что не могут уехать к морю, не всегда способны доехать до заправки.

Екатерина Выскребенцева, ТВ Центр".

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