Извержение вулкана на острове Пальма привлекает туристов

С каждым днём ситуация становится всё более тревожной и опасной для жителей

Новое землетрясение - самое мощное за последний месяц - произошло на испанском острове Пальма, где продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха. За сутки зафиксировано более 60 подземных толчков.

Новое землетрясение, новые трещины и новые реки раскалённой лавы несутся вниз по склонам, сжигая и сметая всё на своём пути. Скорость потоков очевидцы сравнивают с цунами. За считанные секунды под напором стихии рушатся крепкие дома.

Экстренная эвакуация объявлена ещё для нескольких сотен жителей до сих пор не затронутых извержением поселений. Несколько часов, чтобы собрать свои вещи, взять домашних животных и отправиться в пункты временного размещения. Люди не сдерживают слёз. На пределе возможностей работают пожарные, спасатели, медики, полиция.

Тем, кому повезло – чьи дома лава обошла стороной - тоже трудятся, не покладая рук. Под горами чёрного вулканического пепла почти погребены улицы нескольких населённых пунктов. Чтобы попасть в жилище, необходимо хорошо поработать лопатой. Но пока одни ведут неравную битву со стихией, другие специально приезжают на остров, чтобы насладиться редким зрелищем. Сотни туристов собираются по ночам у склонов огнедышащей горы.

За неполный месяц на острове Пальма разрушено полторы тысячи домов и цементный завод, в лавовые поля превратились 600 гектаров плодородной земли, плантации бананов и авокадо. Контакт лавы с океанской водой дал химическую реакцию – над островом поднимаются токсичные газы. В эвакуации более шести тысяч человек. А власти Испании признают: сколько будет продолжаться извержение, неизвестно. По прогнозам сейсмологов, оно имеет шансы стать крупнейшей вулканической катастрофой в Европе за последнюю сотню лет.

Кирилл Парменов, Анна Александрова, "ТВ Центр".

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