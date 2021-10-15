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Сергунина: общепиту в Москве компенсируют коммуналку за вакцинацию сотрудников

09:45
  • пятница
  • 15 октября 2021

Подать заявку можно до 1 декабря

Кафе и рестораны в Москве, сотрудники которых прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, смогут получить финансовую поддержку. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Вакцинацию от коронавируса полностью прошли 43 млн россиян

Как уточнила заммэра, мера поддержки предназначена для предприятий общественного питания, которые вакцинировали 60 и более процентов сотрудников до 15 августа. Заведениям общепита возместят фактически понесенные и подтвержденные документами расходы на коммунальные услуги с июля по сентябрь 2021 года.

Таким образом столичные власти хотят поблагодарить социально ответственных предпринимателей одной из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей, рассказала Сергунина.

К претендентам на получение поддержки предъявляются три требования. Помимо того, что не менее 60 процентов сотрудников должны быть вакцинированы до 15 августа, у участников должна быть регистрация в качестве налогоплательщика на территории Москвы не менее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки. Также в отношении организации не должна проходить процедура банкротства.

Подать заявку можно до 1 декабря. Наряду с этим идет прием заявок на компенсацию затрат на профилактику распространения коронавирусной инфекции и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Наталья Сергунина отметила, что уже одобрено более 1,6 тысячи заявок на общую сумму 145 млн рублей, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию от COVID-19. Он отметил, что это может стать дополнительным стимулом для вакцинации.

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