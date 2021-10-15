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Вооруженный "Калибрами" корабль прошел пролив Босфор

09:53
  • пятница
  • 15 октября 2021

МРК выполнил свои задачи в дальней морской зоне

Российский корабль "Ингушетия", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", зашел в Босфор. Он возвращается после выполнения задач в Средиземном море.
Вооруженный "Калибрами" корабль ЧФ вошел в Средиземное море

"Малый ракетный корабль "Ингушетия" ЧФ возвращается из Средиземного моря после выполнения задач в составе сил постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне", - сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота. Там добавили, что корабль уже прошел Мраморное море и проходит пролив Босфор.

"Ингушетия" относится к кораблям проекта 21631 "Буян-М". Его основное вооружение - восемь пусковых установок крылатых ракет "Калибр". С июля 2021 года МРК выполнял специальные задачи в дальней морской зоне, в начале октября его сменил другой корабль  того же типа – "Вышний Волочек", передает РИА Новости.

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