Вооруженный "Калибрами" корабль прошел пролив Босфор

МРК выполнил свои задачи в дальней морской зоне

Российский корабль "Ингушетия", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", зашел в Босфор. Он возвращается после выполнения задач в Средиземном море.

"Малый ракетный корабль "Ингушетия" ЧФ возвращается из Средиземного моря после выполнения задач в составе сил постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне", - сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота. Там добавили, что корабль уже прошел Мраморное море и проходит пролив Босфор.

"Ингушетия" относится к кораблям проекта 21631 "Буян-М". Его основное вооружение - восемь пусковых установок крылатых ракет "Калибр". С июля 2021 года МРК выполнял специальные задачи в дальней морской зоне, в начале октября его сменил другой корабль того же типа – "Вышний Волочек", передает РИА Новости.

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