Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению коронавируса

Документ уже направлен в регионы

Российское Министерство здравоохранения утвердило новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Как уточнили в ведомстве, тринадцатая версия временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных.

В документе обновлены разделы о лекарственной терапии COVID-19: уточняются возможности использования моноклональных антител в терапии новой коронавирусной инфекции. Также разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения.

Наряду с этим представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах – моноклональных антителах, использование которых у пациентов с факторами риска тяжелого течения болезни позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания.

Также усовершенствованы схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе, позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию.

Документ уже направлен в регионы для использования в клинической практике, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что рост заболеваемости коронавирусом связан с поведением россиян и низкими темпами вакцинации от COVID-19.

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