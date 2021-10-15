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Новак перечислил инициативы по "озеленению" российской энергетики

10:19
  • пятница
  • 15 октября 2021

Это обеспечит России репутацию страны с чистой энергетикой и высоким экспортным потенциалом

Проект "Чистая энергетика" направлен на развитие в России экологичной энергетики. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказал вице-премьер Александр Новак.
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Замглавы правительства отметил, что топливно-энергетические компании последовательно решают задачу по снижению воздействия на окружающую среду. В 2021 году создается система торговли безуглеродными сертификатами, а к 2024 году планируется обеспечить 100%-ное подтверждение потребления чистой электроэнергии экспортерами России.

В числе прочего проект "Чистая энергия" взаимосвязан с инициативой "Электромобиль и водородный автомобиль", в рамках которого стимулировать производство отечественных тяговых аккумуляторных батарей и компонентов к ним, а также водородных топливных элементов, создание с нуля заправочной инфраструктуры на водороде. По прогнозам, к 2030 году в России будет насчитываться насчитывать 1000 таких заправок.

Проект "Новая атомная энергетика" направлен на разработку, экспорт и широкое использование реакторов нового образца малой мощности. В небольших формах атом может стать ключом к решению проблемы энергоснабжения удаленных населенных пунктов, а также новых промышленных потребителей, замещая углеродную генерацию, рассказал Новак.

Вице-премьер выразил мнение, что проект "Чистая энергия" позволит стране сохранить высокую долю в мировой энергетике, повысить экспортные доходы от производства и поставок за рубеж водорода, а также репутацию страны с чистой энергетикой и высоким экспортным потенциалом, привлекательным для инвесторов, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что в стране идет активная работа по переходу к низкоуглеродной экономике, формируются необходимые условия. Эта работа требует объединения усилий федеральных и региональных властей.

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