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Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови

10:17
  • пятница
  • 15 октября 2021

Инфекция рано заметили

Экс-президент США Билл Клинтон попал в больницу в Калифорнии.
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Его госпитализировали с заражением крови, пишет РИА Новости. Болезнь не связана с короавирусом, уточнили врачи.

Как сообщил телеканал CNN, у Клинтона возникла инфекция мочевыводящих путей, которая затем попала в кровеносную систему. К счастью, ее успели вовремя обнаружить.

На данный момент 75-летний политик лежит в отделении интенсивной терапии, но идет на поправку. Калифорнийские медики находятся в постоянном контакте с командой врачей Клинтона в Нью-Йорке.

"Число белых кровяных телец у него снижается, он хорошо реагирует на антибиотики", - уточнил представитель Клинтона Анхель Уренья.

Билл Клинтон - 42-й президент США, занимал пост главы государства дважды: в 1993–1997 годах и 1997–2001 годах.

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