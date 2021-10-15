Ракова рассказала о результатах экспресс-тестирования на COVID-19 в МФЦ и торговых центрах

Тестирование прошли уже 13 тысяч человек

Экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию в многофункциональных центрах и торговых центрах в Москве сдали уже 13 тысяч человек. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что такой скрининг пользуется популярностью среди горожан. Только за прошедшие сутки было проведено более 3 тысяч экспресс-тестов, из них 95% отрицательные, и только около 150 — положительные.

За четыре дня экспресс-скрининг прошли 13 тысяч человек, из них более 12 тысяч получили отрицательный результат, около 650 — положительный. В случае получения положительного результата экспресс-теста сразу же на месте проводится ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза. К настоящему времени результаты анализов готовы у 560 человек, из них у 78% (440 граждан) подтвердилось наличие коронавируса.

Ракова отметила, что благодаря этому удалось выявить заболевание на раннем этапе и не допустить дальнейшее распространение инфекции.

Сдать экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей. Тех, у кого экспресс-тест даст положительный результат, попросят оставаться дома до получения результата ПЦР по SMS, он также отобразится в электронной медицинской карте. Если результат ПЦР-теста окажется положительным, случай заболевания будет считаться подтвержденным, сообщает АГН "Москва".

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о введении в российских школах экспресс-тестирования на COVID-19. Он отметил, что это позволило бы не вводить дистанционный формат обучения, поскольку альтернативы очному формату нет.

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