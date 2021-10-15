Россиян предупредили о мошенниках во время переписи населения

Внимательно следите, на каком сайте оставляете свои данные

Эксперт рассказал, как не стать жертвой мошенников во время переписи населения.

В этом году россияне смогут принять участие в мероприятии с помощью портала Госуслуг, а значит, активизируются кибермошенники. Они могут создать "клон" официального портала и тем самым завладеть персональными данными пользователя. Поэтому нужно обязательно обратить внимание не только на название сайта, но и на его адрес.

"Никаких дополнительных цифр или букв быть не должно <…> Обратите внимание, что киберпреступники могут заменять буквы на похожие символы. Например, могут заменить букву "о" на цифру "0", - объяснил рассказал агентству "Прайм" специалист компании информационных систем "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

Кроме того, мошенники часто используют защищенное SSL-соединение для своих сайтов. Определить его можно по перечеркнутому замочку перед адресом сайта в адресной строке браузера.

Данные россиян злоумышленники также могут похитить с помощью массовых рассылкок для привлечения людей на фейковые сайты с помощью контекстной рекламы или таргетинга в соцсетях.

15 октября во всех регионах страны стартовала Всероссийская перепись населения, она продлится до 14 ноября.

Традиционно переписчики будут обходить дома и квартиры. Также пройти перепись можно будет в МФЦ или заполнить анкету переписи самостоятельно в электронной форме на сайте Госуслуг.

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