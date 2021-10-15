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Цены на газ в Европе снова пошли вверх

10:45
  • пятница
  • 15 октября 2021

Эксперты объясняют это низким уровнем заполнения европейских ПХГ

Цены на газ в Европе снова пошли вверх. Торги открылись небольшим ростом. Ближайшие фьючерсы по индексу голландского хаба TTF стартовали с 1247,4 доллара за тысячу кубометров. Уже к 9 утра они подросли до 1249,8 доллара, что на 2% выше расчетной цены предыдущего дня.
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Днем ранее торги закрылись на уровне 1210 долларов. Расчетная цена составила 1225,5 доллара за тысячу кубов, передает РИА Новости.

Эксперты говорят о нескольких факторах, влияющих на ситуацию с газовыми ценами. Это, в частности, низкий уровень заполнения европейских подземных хранилищ газа. Также, по мнению специалистов, сказались ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии.

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