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Мужчина с ножом набросился на пассажиров в Токио

11:01
  • пятница
  • 15 октября 2021

Есть раненые

Нападение на пассажиров на железнодорожной станции Уэно в Токио. На людей набросился вооруженный ножом мужчина, известно как минимум о двух пострадавших.

Как сообщает телеканал NHK, 45-летнего мужчину задержали на месте происшествия. Обстоятельства и причины нападения выясняет полиция. По свидетельствам очевидцев, задержанный неожиданно напал на стоявших у банкомата граждан.

Похожий инцидент произошел в Токио в августе 2021 года. Мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, в результате пострадали 10 человек. Нападавший позже сам сам сдался властям.

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