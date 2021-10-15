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Россия попросила Черногорию выдать Тельмана Исмаилова

11:22
  • пятница
  • 15 октября 2021

Бизнесмена будут судить по ряду преступлений

Генпрокуратура России направила запрос в Черногорию о выдаче российского предпринимателя Тельмана Исмаилова для привлечения к уголовной ответственности. 
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"Запрос от 7 октября о выдаче Исмаилова <…> направлен в министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории по дипломатическим каналам", - сообщили в ведомстве.

В свою очередь адвокат Исмаилова заявил, что его подопечный будет добиваться предоставления политического убежища в Черногории. Бизнесмен не признает вину по вменяемым ему преступлениям.

Бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Черногории 1 октября. Это сделали по российскому ордеру на розыск. Ему и его брату Вагифу было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей.

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