Россияне не пострадали при стрельбе в Бейруте

Жертвами стрельбы стали шесть человек

Граждан России нет среди пострадавших или погибших в результате стрельбы в столице Ливана Бейруте. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

В ведомстве уточнили, что сведения получены у посольства России в Бейруте — россиян среди пострадавших и погибших нет, сообщает РИА Новости.

Шиитские движения "Хезболлах" и "Амаль" возложили ответственность за обстрел демонстрантов в районе Тайуна в ливанской столице на "Ливанские силы". Жертвами стрельбы стали шесть человек, еще несколько десятков пострадали.

Лидер "Ливанских сил" Самир Джаджа призвал власти тщательно расследовать инцидент и найти виновных.

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