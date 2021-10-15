Международный директор гида Michelin отметил кулинарную уникальность и потенциал ресторанов Москвы

У столицы есть все шансы стать мировым кулинарным хабом

У Москвы большой потенциал в области гастрономии, у ее поваров высокий уровень мастерства.

Об этом на пресс-конференции посвященной презентации кулинарного путеводителя Michelin, заявил международный директор гида Гвендаль Пулленек.

В первый гид Michelin вошли 69 столичных ресторанов. Их отобрали по пяти критериям: качество использованных продуктов, сочетания вкусов, мастерство повара, соответствие цены, а также постоянство.

"Мы с радостью можем заявить, что Москва, как один из городов для гастрономического туризма, имеет огромные перспективы в плане своего развития", - отметил Пулленек.

В Москве можно попробовать не только традиционную русскую кухню, но и попробовать блюда из разных уголков света. Столичные шеф-повара умеют сохранять традиции, привносить в блюдо современное видение и совершать яркие гастрономические открытия.

Шеф-повара Москвы не боятся нового, они амбициозны, именно они задают новые тренды в кулинарии. Они способны на невероятные, запоминающиеся гастрономические открытия <…> в будущем Москва <…> станет настоящим мировым кулинарным хабом", - подчеркнул директор гида Michelin.

Накануне в "Зарядье" представили первый выпуск гида Michelin по ресторанам и кафе Москвы и вручили звезды Michelin столичным заведениям.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram