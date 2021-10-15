Бочкарев: пять новых объектов планируется открыть в составе медкластера "Сколково" в 2023 году

В рамках проекта планируется строительство медобъектов площадью 860 тысяч квадратных метров

В 2023 году на территории Международного медицинского кластера (ММК) "Сколково" планирует открыть пять новых объектов. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказали в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, среди новых объектов не только клиники, но и научно-исследовательские лаборатории, производства и необходимая инфраструктура. Так, Центр ядерной медицины площадью 20 тысяч квадратных метров кроме клинической деятельности сосредоточится и на производстве препаратов для радионуклидной терапии.

Бочкарев напомнил, что в августе в составе медкластера открылся второй корпус израильской клиники Hadassah (терапевтический), продолжает работу диагностический корпус, введена первая очередь благоустройства, так называемых исцеляющих садов. В 2022 году здесь планируется ввести вторую очередь благоустройства и многофункциональный медицинский центр площадью 49,5 тыс. кв. м.

Генеральный директор Фонда ММК Ильдар Хайруллин рассказал, что в 2023 году также планируется ввести биотехнологическую лабораторию площадью 16,5 тысячи квадратных метров, которая займется научно-исследовательской деятельностью в области генодиагностики и персонализированной медицины. Среди направлений работы лаборатории будет оперативное внедрение новых технологий в клиническую практику для повышения эффективности медицинской помощи.

Кроме того, на 2023 год намечено открытие апарт-отеля площадью 15 тысяч квадратных метров, который будет функционировать под брендом крупнейшего международного гостиничного оператора. Здесь смогут разместиться как врачи, так и родственники и близкие пациентов. Само здание будет иметь внутренний двор необычной формы, добавил Хайруллин.

Всего в рамках проекта ММК "Сколково" планируется строительство медицинских объектов общей площадью порядка 860 тысяч квадратных метров.

30 августа мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый терапевтический корпус израильской клиники в Международном медицинском кластере "Сколково". Он также провел заседание наблюдательного совета, в ходе которого подписали соглашение о создании в "Сколково" французской ортопедической клиники.

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