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"Близка к критической": Проценко оценил ситуацию с COVID-19 в России

11:39
  • пятница
  • 15 октября 2021

Алгоритмы лечения не справляются с дельта-штаммом

Большое число пациентов с коронавирусом в реанимациях российских больниц связано с распространением дельта-штамма. Действующие алгоритмы лечения не справляются с ним на должном уровне, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Ситуацию с заболеваемостю в России врач назвал близкой к критической.
Проценко рассказал о коварстве коронавируса

"В инфекционных моногоспиталях сейчас очень напряженно. Много пациентов. Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации!", — написал Проценко в своем Telegram-канале.

Врач обратился к своим коллегам-врачам с призывом "откровенно и без прикрас" говорить с соотечественниками. По мнению Проценко, в плане разъяснения опасности заболевания работа идет недостаточно активно. Россиянам врач советует как можно скорее вакцинироваться, проходить диагностику при первых симптомах болезни, носить маски в общественных местах.

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