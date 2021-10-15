Подростка на Чукотке задержали за угрозы убийств в интернете

Задержанный объяснил свой поступок хулиганскими побуждениями

В Анадыре задержали подростка, который угрожал совершением массовых убийств в образовательном учреждении с применением огнестрельного оружия. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказали в городской администрации.

Учащиеся одной из школ обнаружили в мессенджере пост бывшего ученика с угрозами и передали эту информацию руководству школы. Благодаря своевременному выявлению инцидента, ответственным действиям руководства образовательного учреждения и быстрой реакции спецслужб удалось предотвратить возможные негативные последствия.

Задержанный — несовершеннолетний житель села Тавайваам – заявил, что пост в мессенджере разместил из хулиганских побуждений. В ходе оперативных мероприятий у подростка было изъято пневматическое оружие.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания ему меры пресечения с целью недопущения фактов совершения иных противоправных действий, сообщается на официальном сайте Анадыря.

14 октября суд в Перми арестовал Тимура Бекмансурова, обвиняемого в стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). При этом шестеро погибли, 47 человек пострадали.

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