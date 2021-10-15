Количество заразившихся коронавирусом в России второй день бьет рекорды

За сутки COVID-19 подхватили 32 196 человек

В России выявили 32 196 заразившихся коронавирусом за сутки - это максимум с начала пандемии. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 925 176.

В Москве за минувшие 24 часа выявлен 6 631 заболевший коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 2 632, в Московской области – 2 110.

Умерли 999 человек, с начала пандемии – 221 313, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки полностью выздоровели 22 268 человек, за весь период пандемии – 6 960 024.

В мире число заразившихся коронавирусом достигло 239 637 250, скончался 4 882 436 человек, сообщает статистика университета имени Джона Хопкинса. Сложная эпидемиологическая ситуация сложилась в США, Великобритании и Турции.

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