ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы категории россиян, которые не имеют права на повышение пенсии после 80 лет

12:22
  • пятница
  • 15 октября 2021

В частности, это касается инвалидов первой и второй групп

Граждане России, которым исполняется 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В 2021 году ее размер составляет6 044,48 рубля. При этом на ряд категорий населения эта норма не распространяется, рассказали в отделении Пенсионного фонда по Калининградской области.
Путин: повышение пенсий в России продолжится

В частности, инвалидам первой и второй групп повышенная фиксированная выплата осуществляется с даты установления инвалидности. Получатели страховых пенсий в связи с потерей кормильца также не получают фиксированную выплату при наступлении 80-летия.

Так как повышение пенсии в связи с достижением возраста предусмотрено только для получателей страховых пенсий, гражданам, получающим социальную пенсию по старости, повышение не осуществляется. Однако они вправе переоформить вид пенсионного обеспечения и перейти на страховую пенсию по старости, если ее размер после перерасчета будет выше.

В остальных случаях перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии производится в беззаявительном порядке, сообщает агентство "Прайм".

Ранее сообщалось, что страховые пенсии с 1 января проиндексируют на 5,9%. С 1 апреля вырастут на 7,7% социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.