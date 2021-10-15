Названы категории россиян, которые не имеют права на повышение пенсии после 80 лет

В частности, это касается инвалидов первой и второй групп

Граждане России, которым исполняется 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В 2021 году ее размер составляет6 044,48 рубля. При этом на ряд категорий населения эта норма не распространяется, рассказали в отделении Пенсионного фонда по Калининградской области.

В частности, инвалидам первой и второй групп повышенная фиксированная выплата осуществляется с даты установления инвалидности. Получатели страховых пенсий в связи с потерей кормильца также не получают фиксированную выплату при наступлении 80-летия.

Так как повышение пенсии в связи с достижением возраста предусмотрено только для получателей страховых пенсий, гражданам, получающим социальную пенсию по старости, повышение не осуществляется. Однако они вправе переоформить вид пенсионного обеспечения и перейти на страховую пенсию по старости, если ее размер после перерасчета будет выше.

В остальных случаях перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии производится в беззаявительном порядке, сообщает агентство "Прайм".

Ранее сообщалось, что страховые пенсии с 1 января проиндексируют на 5,9%. С 1 апреля вырастут на 7,7% социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

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