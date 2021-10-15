Непривитых военнослужащих ВМС США предупредили об увольнении

Срок обязательной вакцинации – до 28 ноября

Военнослужащие Военно-морских сил США обязаны пройти вакцинацию от коронавируса до 28 ноября. Не получивших прививки к этому сроку уволят, сказано в новой директиве командования американских ВМС.

"Моряки должны быть готовы к выполнению своей миссии в любое время, в любом районе мира, включая те, где показатели вакцинации низкие, а распространения заболевания – высокие", - говорится в постановлении. Подчеркивается, что иммунизация имеет первостепенное значение для защиты здоровья военнослужащих и поддержания боеготовности флота.

Как отмечает газета The Hill, прививочная кампания в вооруженных силах США активизировалась после того, как министр обороны Ллойд Остин отдал распоряжение о начале обязательной вакцинации. На сегодняшний день полный курс вакцинации от COVID-19 прошли около 94% военнослужащих ВМС.

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