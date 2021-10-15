Алиев и Пашинян отметили особую роль Путина в карабахском урегулировании

Удалось избежать тысячи жертв

Президент России Владимир Путин сыграл особую роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Вмешательство Москвы позволило избежать тысяч жертв со стороны Азербайджана и Армении. Москва своевременно пришла на помощь, и 44-дневной войне пришел конец, отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Хотел бы еще раз отметить особую роль президента Путина в прекращении военных действий, что позволило избежать тысяч жертв с обеих сторон", - цитирует ТАСС слова президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Азербайджан освободил всех армянских военнопленных и готов начать переговоры с Арменией по делимитации границы, подчеркнул глава государства.

9 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента России Владимира Путина подписали заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно документу, стороны конфликта остаются на территориях, занятых ими во время военных действий, а в регион войдут российские миротворцы.

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