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"Пока в Коммунарке": Гузеева рассказала о своем состоянии

12:40
  • пятница
  • 15 октября 2021

Ранее появились сообщения об ухудшении состояния звезды

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева продолжает лечение от коронавирусной инфекции в больнице в Коммунарке. Об этом звезда рассказала в пятницу, 15 октября.
Состояние тяжёлое: Лариса Гузеева лежит в больнице с коронавирусом

Гузеева уточнила в своем Instagram, что остается в лечебном учреждении уже три недели. Она поблагодарила всех за поддержку и доброту.

Ранее появились сообщения, что состояние Гузеевой ухудшилось, у нее поражено 65% легких. Однако подтверждение этой информации от родных и представителей ведущей не поступало.

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