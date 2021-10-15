"Пока в Коммунарке": Гузеева рассказала о своем состоянии

Ранее появились сообщения об ухудшении состояния звезды

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева продолжает лечение от коронавирусной инфекции в больнице в Коммунарке. Об этом звезда рассказала в пятницу, 15 октября.

Гузеева уточнила в своем Instagram, что остается в лечебном учреждении уже три недели. Она поблагодарила всех за поддержку и доброту.

Ранее появились сообщения, что состояние Гузеевой ухудшилось, у нее поражено 65% легких. Однако подтверждение этой информации от родных и представителей ведущей не поступало.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram