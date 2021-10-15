Как работает сервис Face Pay в московском метро

Проект пользуется спросом у горожан

Сервис Face Pay заработал на всех станциях московского метро. Это первый в мире настолько масштабный проект по оплате общественного транспорта с помощью распознавания лица. Пассажиру нужно лишь заранее установить приложение на смартфон, сфотографироваться и ввести данные своей банковской карты или "Тройки".

Все возникающие проблемы можно решить оперативно: по обратной связи в приложении или звонком оператору. Однако, как заявляют власти города, процент ошибок очень низкий - на уровне одной сотой процента. Систему тщательно тестировали и отлаживали лучшие российские разработчики.

"У нас основная задача была обеспечить быструю скорость срабатывания на турникете. Сейчас она сопоставима с проходом по банковской карте. Очень много вопросов решались со структурой. Камера - это такое щепетильное устройство, которому важно обеспечить хороший свет, соответственно, решали инфраструктурные вопросы по освещённости", - рассказала начальник Службы платёжных сервисов ГУП "Московский метрополитен" Жанна Ермолина.

"Как мы думаем, примерно 10-15 процентов пассажиров, которые постоянно пользуются метрополитеном, в течение 2-3 лет перейдут на систему биометрической оплаты", - отметил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Пока на каждой станции по одному турникету с Face Pay. Если спрос будет активно расти, их количество обещают увеличить.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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