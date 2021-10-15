Пожар вспыхнул на газовой подстанции в Москве

Огонь перекинулся на стоявшую рядом машину

Пожар вспыхнул на газовой подстанции на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании по адресу улица Грина, дом 1, поступила на пуль дежурного в 11:40. Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров, но затем перекинулся на стоявшую рядом машину.

"В данный момент подача газа отключена. Информация о пострадавших не поступала", - сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Автомобиль пожарные потушили, борьба с огнем на подстанции продолжается. Площадь возгорания уточняется, на месте происшествия работают оперативные службы, передает ТАСС.

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