Россиянкам напомнили о важности выявления рака груди на начальном этапе

УЗИ или маммография могут выявить патологию на ранней стадии

Сегодня Всемирный день борьбы с раком груди. В столице создано всё, чтобы это опасное заболевание не только успешно лечить, но и, по возможности, предотвратить. Но успех зависит не только от профессионализма врачей и уровня технической оснащённости клиник - москвичкам нужно самим не лениться и проходить ежегодную диагностику.

Через неделю после сложной операции она уже делают зарядку. Аккуратно разминает корпус и готовится к активным прогулкам на свежем воздухе. Перед выпиской - контрольный осмотр врача.

Операция - только первый шаг. Ирина узнала, что у нее рак груди совершено случайно. Обнаружила опухоль, которая стремительно разрасталась. Сейчас ей предстоит второй этап лечения. Схема обследования расписывается врачом. После уничтожения раковых клеток в организме, Ирина входит в длительную ремиссию.

Насколько длительным оно будет, зависит еще от организма пациентки. Здесь важно вовремя распознать "врага". Опухоль - лишь вершина этого "айсберга". Главное - не дать злокачественным клеткам распространиться в организме. И все шансы на победу есть, если вовремя распознать коварного врага. Главный фактор риска - наследственность. Стоит обратить внимание, была ли такая патология у мамы или бабушки? Ведь это именно то заболевание, которое по наследству и передаётся.

Примеры, когда женщины соглашаются пойти на операцию добровольно, предотвращая все риски заболевания, начались со знаменитостей. Сегодня это направление набирает популярность. И проводится как плановая операция. Очень важно в этом случае сохранить пропорции тела, для чего пациентке вставляют силиконовый имплант.

В зоне риска - каждая восьмая женщина, поэтому так важно ежегодное обследование: УЗИ или маммография могут выявить патологию на ранней стадии. Проверять нужно как минимум раз в год, говорят врачи. Хотя количество тяжелых случаев снижается во многом и благодаря открытию специализированных онкоцентров, в Москве - в каждом округе.

"Начиная с 19-го года стали происходить революционные изменения, связанные с оказанием помощи онкологическим больным, это, в частности, выделение средств для проведения химиотерапии, включая так называемую таргетную терапию, иммунную терапию", - рассказал заместитель главврача по онкологии в Боткинской больнице Дмитрий Греков.

Шесть стационаров дополнительно занимаются помощью онкобольным, в их числе и Боткинская больница. Специализированный центр для жителей Западного административного округа открыли при поддержке столичных властей. И здесь свои онкомаркеры уже сдали более двух тысяч москвичей.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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