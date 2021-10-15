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Редкие картины и экологическая тропа: афиша на выходные в Москве

15:27
  • пятница
  • 15 октября 2021

Где весело и с пользой провести время?

В пятницу вечером в Театре имени Моссовета - премьера! Покажут комедию Робера Тома "8 любящих женщин". Пьеса, известная на весь мир, в новой интерпретации превратилась в психоделический ноктюрн-этюд с элементами чёрного юмора. Что получилось и как провести предстоящие выходные?

В театре Моссовета – гимн страсти и красоте. Спектакль "8 женщин" - это парад звёзд. Героини притягивают, детективная история захватывает, эмоции – бьют через край.

Слёзы радости могут пролиться и в музее. На этой выставке – одни шедевры, познакомиться с которыми – редкая удача. Любой эксперт скажет: такого Константина Коровина мало кто видел. Более 40 работ из 20 частных собраний действительно малоизвестны. Эмигрантский период в творчестве художника вообще был долго запрещён. Тем ценнее каждая деталь.

В павильоне "Рабочий и колхозница" - уникальный проект, посвященный 160-летнему юбилею модельера и театрального художника Надежды Ламановой. Она одевала русскую императрицу, а после революции стала законодательницей моды Страны Советов. Удивительные судьба и талант.

Смена эпох отлично видна в Музее современного искусства. Выставка номинантов премии Кандинского – это всегда пища для ума и предмет жарких обсуждений. Не важно, кто автор - уже признанный мастер, с наградами и персональными выставками, или новичок.

Что общего между оранжереей и танго? Великий Астор. В честь векового юбилея Астора Пьяццоллы в оранжерее ВДНХ пройдёт самый страстный концерт осени - в виртуозном исполнении струнного оркестра.

Нет равнодушных и в столичных парках. Мосприрода представляет лучшие осенние маршруты. Экологическая тропа в Битцевском лесу проложена так умело, что можно и насладиться пейзажем, и вплотную познакомиться с представителями фауны.

Вне вольера вполне вероятна встреча с зайцами. Если не выйдут - не беда.   Сказочные впечатления от прогулки гарантированы.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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