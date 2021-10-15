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Режим "черного неба" объявлен в Красноярске

13:05
  • пятница
  • 15 октября 2021

Он будет действовать до 18 октября

Состояние воздуха в Красноярске ухудшилось из-за безветренной погоды, которая установилась в регионе. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) или "черного неба" объявлен в городе до вечера 18 октября.
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"С 19 часов 15 октября 2021 года до 19 часов 18 октября 2021 года на территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Режим "черного неба" в последний раз вводился в Красноярске в конце августа. Так называются неблагоприятные метеоусловия, при которых затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере, передает РИА Новости.

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