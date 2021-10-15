Режим "черного неба" объявлен в Красноярске

Он будет действовать до 18 октября

Состояние воздуха в Красноярске ухудшилось из-за безветренной погоды, которая установилась в регионе. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) или "черного неба" объявлен в городе до вечера 18 октября.

"С 19 часов 15 октября 2021 года до 19 часов 18 октября 2021 года на территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Режим "черного неба" в последний раз вводился в Красноярске в конце августа. Так называются неблагоприятные метеоусловия, при которых затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере, передает РИА Новости.

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