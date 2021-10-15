Продолжается прием заявок на фестиваль "София - 2021"

Конкурсная программа проходит в режиме Всероссийской сетевой акции

С 1 сентября по 10 ноября 2021 года ведется прием заявок для участия в конкурсной программе VII Фестиваля православной культуры традиций малых городов и сельских поселений Руси "София".

В этом году из-за коронавирусных ограничений конкурсная программа проходит в режиме Всероссийской сетевой акции.

В конкурсе могут принять участие самодеятельные певческие, танцевальные и инструментальные творческие коллективы и индивидуальные исполнители духовной, русской классической и народной музыки из малых городов и сельских поселений России в возрасте от 10 лет.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать по ссылке.

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