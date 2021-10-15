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В департаменте образования рассказали о тестировании школьников на COVID-19

13:25
  • пятница
  • 15 октября 2021

Экспресс-тесты берут с соблюдением всех санитарных мер

Экспресс-тестирование учеников на коронавирусную инфекцию в школах Москвы проводится при соблюдении всех санитарных мер. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказали в департаменте образования столицы.
Оперштаб Москвы разъяснил порядок экспресс-тестирования на COVID-19 в школах

В ведомстве подчеркнули, что тесты проводятся в безопасных для детей условиях: учителя будут соблюдать все необходимые меры безопасности, в том числе им будут выдаваться маски и перчатки для проведения процедуры.

Помимо этого школы по своему усмотрению могут привлекать медицинский персонал для проведения тестирования.

При нежелании проходить тестирование в школе можно сделать это в специально отведенном месте в соответствии с установленным в школе графиком, а затем принесли в учебное заведение справку об анализе, сообщили РИА Новости в департаменте образования Москвы.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию в многофункциональных центрах и торговых центрах в Москве сдали уже 13 тысяч человек.

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