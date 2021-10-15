Путин напомнил о значении русского языка для стран СНГ

Язык важен и для адаптации трудовых мигрантов

Президент России напомнил партнерам по Содружестве независимых государств о значении русского языка. Владимир Путин подчеркнул, что русский язык является объединяющей силой, которая скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ.

Российский лидер отметил, что на территории России работает множество трудовых мигрантов из стран Содружества.

"И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Ну как минимум, русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия, понимать, что такое культура России, взаимоотношения между народами России", - подчеркнул президент.

По словам президента, знание языка необходимо, чтобы интегрироваться в общество - и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в России, передает РИА Новости.

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