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Путин напомнил о значении русского языка для стран СНГ

13:30
  • пятница
  • 15 октября 2021

Язык важен и для адаптации трудовых мигрантов

Президент России напомнил партнерам по Содружестве независимых государств о значении русского языка. Владимир Путин подчеркнул, что русский язык является объединяющей силой, которая скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ.
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Российский лидер отметил, что на территории России работает множество трудовых мигрантов из стран Содружества.

"И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Ну как минимум, русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия, понимать, что такое культура России, взаимоотношения между народами России", - подчеркнул президент.

По словам президента, знание языка необходимо, чтобы интегрироваться в общество - и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в России, передает РИА Новости.

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