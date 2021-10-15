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Украина пригрозила России реторсиями за перепись населения в Крыму

13:47
  • пятница
  • 15 октября 2021

Киев возмущен и требует расплаты

Украина пригрозила России ответными мерами за проведение переписи населения на территории Крыма.
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"Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий (предусмотренные международным правом ограничительные меры, предпринимаемые государством в ответ на аналогичные действия другого государства – прим. ред.)", - заявили в украинском МИД.

В Киеве подчеркнули, что таки действия Москвы направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, передает РИА Новости. 

Украинский МИД также обратился к мировому сообществу и призвал выступить с осуждением переписи населения на полуострове.

15 октября во всех регионах страны стартовала Всероссийская перепись населения, она продлится до 14 ноября.

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