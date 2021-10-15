В переписи примут участие 268 тысяч переписчиков

Всероссийская перепись населения затронет жителей 23 млн домов. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Как отметил представитель Росстата, переписчикам предстоит проделать грандиозную работу — обойти 23 млн домов, в которых проживают свыше 50 млн домохозяйств.

Также в переписи примут участие 268 тысяч переписчиков и 25 тысяч волонтеров, которые будут помогать людям, сообщает АГН "Москва".

12-я Всероссийская перепись населения — основной источник официальной статистики по численности, структуре и другим характеристикам — пройдет с 15 октября по 14 ноября. Традиционно переписчики будут обходить дома и квартиры. Также пройти перепись можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или заполнить анкету переписи самостоятельно в электронной форме.

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