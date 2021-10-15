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Российские комплексы "Панцирь-С" задействованы в маневрах в Сербии

14:47
  • пятница
  • 15 октября 2021

Как проходят учения?

В воздухе - "БАРС". На земле - "Славянский щит". Российские и сербские военные проводят совместные учения. Они стартовали на территории дружественной страны. Лётчики отрабатывают сложнейшие элементы высшего пилотажа. И впервые в манёврах за рубежом задействованы зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С".

Братство авиаторов России и Сербии - сокращённо "БАРС" - в названии заложен смысл учений. Пилоты из разных стран в одном экипаже. Вместе готовят истребитель МиГ-29 к полету.

Истребители взлетают парами. От крыла до крыла всего несколько метров. Маневрирование, имитация воздушного боя. Экипажи тренировались в России, теперь - выполняют фигуры высшего пилотажа в небе над Сербией. Следом вертолёты Ми-8 и Ми-35 "работают" по наземным целям.

Тренировка авиации проходит параллельно с крупными российско-сербскими учениями по противовоздушной обороне "Славянский щит". Сюда переброшена зенитная батарея "Панцирь-С". Впервые ракетно-пушечные комплексы новой модификации применяются в манёврах за рубежом. Подразделения двух стран выходят на позиции и фиксируют все летящие объекты в радиусе нескольких десятков километров.

Так выглядят мишени для комплексов "Панцирь-С". Эти беспилотные вертолёты развивают скорость до 150 километров в час и маневрируют на небольшой высоте. Учитывая ландшафт, учения проходят в горной местности, задача у подразделений ПВО не из простых.

В прошлом году сербская армия перевооружилась на российские "Панцири". Эти учения - своеобразный экзамен по владению новой техникой.

Российские военные называют учения успешными и отмечают прекрасную боевую подготовку сербов. Они, в свою очередь, отвечают старой сербской пословицей: в небе Бог, на земле Россия. Тем самым обозначая свои главные опоры и важность дружбы двух народов.

Виктор Прокушев, Владимир Чёрных, "ТВ Центр".

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