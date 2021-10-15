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Более 30 человек погибли при взрыве возле мечети в Кандагаре

14:08
  • пятница
  • 15 октября 2021

ЧП произошло во время пятничной молитвы

В афганском городе Кандагар около шиитской мечети Биби-Фатима прогремел мощный взрыв.
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ЧП произошло в пятницу, 15 октября, во время пятничной молитвы. Взрыв устроил террорист-смертник, передает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

По предварительным данным, 32 человека погибли, 53 получили травмы различной степени тяжести.

Практически аналогичная ситуация произошла неделю назад в афганском Кундузе. Люди также пришли на пятничную молитву в местную шиитскую мечеть. Взрывное устройство привел в действие находящийся внутри террорист-смертник. Погибли около 150 человек и пострадали порядка 200.

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