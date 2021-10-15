Партия вакцины "Спутник V" доставлена в Черногорию

Первую дозу граждане получат уже 16 октября

Черногория получила 40 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Минздрав страны выразил благодарность России за "понимание и вклад в скорейшую доставку препаратов".

"Я рада сообщить черногорским гражданам и всей общественности, что в Черногорию прибыла партия из 40 тысяч доз вакцины "Спутник V" против инфекции COVID-19, которая продолжает поступать от производителя", - сказала глава Минздрава страны Елена Боровинич-Бойович.

Министр пояснила, что 20 тысяч граждан страны, ожидающих с нетерпением эту вакцину, смогут с субботы, 16 октября, получить первую дозу, а затем вторую.

Массовая вакцинация в Черногории началась 4 мая. В республике с населением около 650 тысяч человек первую дозу препарата получили 252 330 жителей, второй компонент - 228 492 человек, передает ТАСС.

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