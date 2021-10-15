МКС потеряла ориентацию в пространстве

Инцидент произошел при проверке корабля "Союз"

Международная космическая станция потеряла ориентацию в пространстве, следует из переговоров экипажа МКС с Землей, которые транслирует НАСА.

Инцидент произошел во время тестирования двигателей корабля "Союз МС-18", в котором предстоит вернуться на Землю актрисе Юлии Пересильд, режиссеру Климу Шипенко и космонавту Олегу Новицкому.

Для перевода станции в штатную ориентацию были включены двигатели российского сегмента для управления ориентацией и осуществлен специальный маневр, сообщает РИА Новости.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на Международную космическую станцию для съемок фильма "Вызов" — первой космической художественной ленты. Возвращение Пересильд и Шипенко на Землю запланировано на 17 октября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram